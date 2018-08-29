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Fenerbahçe'den kaleci transferi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, kaleci Harun Tekin'in transferi konusunda Fenerbahçe kulübüyle prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Spor / 29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:58
Fenerbahçe'den kaleci transferi

Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe kulübünün kaleci Harun Tekin'i transfer etmek için kendilerine bir teklifte bulunduğunu kaydetti

Yaptıkları görüşmeler sonucunda Bursaspor'un menfaatleri doğrultusunda bir karar verdiklerini belirten Ay, 'Harun Tekin transferi için Fenerbahçe Kulübüyle prensip anlaşmasına vardık.' ifadelerini kullandı.



Ay, Harun Tekin'in takımdan ayrılmasının ardından kaleyi bu sezon Okan Kocuk ve Muhammed Şengezer ile Ataberk Dadakdeniz'den birinin koruyacağını vurgulayarak, 'Birbirinden yetenekli genç ve gelecek vadeden 3 kaleciye sahibiz. Hangisi iyiyse kaleyi o devralacak. Kaleci konusunda bir sıkıntımız yok.' diye konuştu.

Öte yandan kaleci Harun Tekin'in yarın yeni takımı Fenerbahçe ile sözleşme imzalamasının beklendiği öğrenildi.

FenerbahçeSpor Toto Süper LigHarun TekinBursasporAli Ay


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