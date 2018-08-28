UEFA'dan Şenol Güneş'e davet

UEFA, 20.’si düzenlenecek olan UEFA Elit Antrenörler Forumu’na Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i de davet etti. Forum, 4 Eylül Salı günü İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi’nde yapılacak.