UEFA, 20.’si düzenlenecek olan UEFA Elit Antrenörler Forumu’na Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i de davet etti. Forum, 4 Eylül Salı günü İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi’nde yapılacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA'nın 20.'sini düzenleyeceği Elit Antrenörler Forumu'na davet edildi.
ÇAĞRILAN İSİMLER
İsviçre'nin Nyon kentinde 4 Eylül Salı günü saat 14.00-18.30 arasında yapılacak olan toplantıya Avrupa'nın önde gelen teknik adamları davet edildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'le birlikte katılımcılar arasında şu isimler yer alıyor: Massimiliano Allegri (Juventus), Carlo Ancelotti (Napoli), Rafael Benitez (Newcastle United), Sergio Conceiçao (Porto), Unai Emery (Arsenal), Paulo Fonseca (Shakhtar Donetsk), Rudi Garcia (Marsilya), Julen Lopetegui (Real Madrid), Jose Mourinho (Manchester United), Thomas Tuchel (Paris SG), Arsene Wenger.