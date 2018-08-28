Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den iki rekor!

Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculardan Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz, iki rekor kırdı.



Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada, Polonya'nın Legnica kentinde devam eden şampiyonada Mete Gazoz, 686 toplam puanla gençler Avrupa rekorunun sahibi oldu.



Bu alanda daha önceki rekor 685 puanla İtalyan David Pasqualucci'ye aitti.



Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Takımı ise 1348 puana ulaşarak gençler dünya rekorunu kırmayı başardı.



Bir önceki rekor 1333 puanla Mete Gazoz ve Gülnaz Büşranur Çoşkun'a aitti.

