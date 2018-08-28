"Mesut Alman Milli Takımı'na dönmeli"

Irkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bırakmış Özil'e bu davranışından dolayı topulum bir çok kesiminden destek gelmişti.



Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök bugün kaleme aldığı yazısında karşı bir duruş sergileyerek Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'na geri dönmesi gerektiğini söyledi.



Ertuğrul Özkök'ün yazısındaki o bölüm;



MESUT ALMAN MİLLİ TAKIMINA DÖNMELİ



ALMANYA'yı yakından takip eden bir insan olarak düşüncem şu.



Mesut Özil Almanya milli takımına dönmeli. Düşüncelerini, duygularını, eleştirilerini içeriden “iyi bir Alman vatandaşı” olarak herkese anlatmalı.



Hayatını anlatan kitapta söylediği o samimi sözleri bütün Almanlara aynı samimiyetle söylemeli. Yani, “rasyonel bir Alman” ve “duygusal bir Türk” olarak iyi bir Alman vatandaşı oluğunu kabul ettirmeli.



Medyaya konuşmalı, okullara gidip öğrencilere, konferanslarda, televizyonlarda Almanlara, orada yaşayan Müslümanlara bunu bütün samimiyetiyle anlatmasının çok iyi sonuç vereceğine kendim kadar eminim.





