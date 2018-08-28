Galatasaray, Ndiaye'yi kiraladı

Galatasaray Kulübü, daha önce görüşmelere başladığını duyurduğu Badou Ndiaye'yi kiraladığını açıkladı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif AŞ, profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi." denildi.



Açıklamada ayrıca, futbolcunun kulübü Stoke City'nin kiralama ücreti olarak 750 bin avro, oyuncunun ise bu sezon için 2 milyon 700 bin avro ücret alacağı belirtildi.