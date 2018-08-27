G.Saray resmen açıkladı: Transferden vazgeçtik

Abdurrahim Albayrak'ın sözleri:



"Daha iyi olacağız. Eksiklerimiz var. Tüm arkadaşlara ve taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Pazartesi ve geç saatte maç olmasına rağmen bizi yalnız bırakmadılar. İyi ki varlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Allah işlerini rast getirsin.



Güzel bir maç oldu. İkinci yarıya fırtına gibi girdik ve 6-0 gibi net bir skorla Allah'ıma şükürler olsun sahadan ayrıldık."



"ALİ DÜRÜST TRANSFER GÖRÜŞMESİNDE YOKTU"



"Alanyaspor Başkanı pazara kadar değil, mezara kadar dostumdur. Kulüpler Birliği Toplantısı vardı. TFF tarafından Ali Dürüst bey gelmişti. 11'de başlayan saat 14:00'e doğru bitti. Çok acıktık ve yemek yedik. Benim de acil bekleyen imzalarım vardı. Şoförümü yemek almaya gönderdik. Hasan başkan birazdan gelirim dedi. Ali Dürüst çok sevdiğim bir insan. Kimse aramızı açamaz. Tam yemek geldi, Hasan başkan geldi. 2 kişilik yemek söyledik, 3'e bölün yemeği dedim. Ali Dürüst gitti."



"MODESTE'DEN VAZGEÇTİK, PETROL KUYUMUZ YOK"



"Modeste transferi olmayacak. Galatasaray'ın riske girecek durumu yok. Sokağa atacak paramız yok. Petrol kuyumuz da yok. Öyle risklere giremeyiz. Transferden vazgeçtik. Forvet alacağız. Belki de iki tane alacağız. Transfer bitmedi. Fatih Hoca'nın sürprizleri bitmez. Ne zaman ne yapacağı belli olmaz."

