Göztepe karşısında 1-0 kazanan ve ilk 2 haftada 6 puan toplayan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. 2. golü bulmaları gerektiğini belirterek sözlerine başlayan Fatih Terim, karşılaşmada gergin olup olmadığıyla ilgili sorulan soruya, “2. golü bulamadığınız her an oyun kritiktir. Sonuç her an değişir. Tabii ki 3 puanlarla, sezon başının sıkıntılı dönemini geçersek, kredimiz olacağı için gergindim maçta. İkinci yarıda kaçırdığımız goller, ikinci golün habercisi demekti. 2. gol demek, 3 puan demekti ama olmadı. Karşı tarafın çok eksiği vardı ama bizim de eksiklerimiz vardı. Onyekuru henüz hazır değil dedik ama bugün çok iyiydi. Gomis’in hazır olmaması, Serdar’ın beklenmedik sakatlığı vardı. Bu noktaları kayıpsız geçme isteği nedeniyle gösterdiğim reaksiyonlar vardı. Bu kadar basit golleri kaçırdık. İkinci golü atabilirdik diyoruz ama Göztepe de golü atabilirdi. Uzun bir süre gol yemediğimiz için memnunum” yanıtını verdi.



“Santrfor noktasında ısrarcıyım. Sol bek ve stoper de almalıyız”



Transfer konusunda açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Transfer konusunu başkan açıkladı.



Ndiaye’nin şartları yerine geldiği zaman, kiralık olarak Galatasaray’a katılacak. Yüksek bir rakamla verdiğiniz oyuncuyu kiralık olarak almak önemli bir iş. 31 Ağustos’a kadar vaktiniz var. Eksik noktaları ben söyledim. Santrfor noktasında ısrar ediyorum, sol bek de şart. Bu noktada Nagatomo’nun yükünü hafifletmemiz gerekiyor. Artı bir de stoper istemiştim. Bakıyoruz. Bu arada gitmek isteyen arkadaşlarımız varsa, onlar için de 10 günlük süre var. Profesyonel hayat bu. Biz de değerlendireceğiz. Bakalım bu 10 gün neler getirecek. Bizim için 2 kriter önemli, ekonomik ve teknik yeterlilik kriteri. Emre örneğinde olduğu gibi, genç arkadaşların katılımı, ekonomik olarak doğru bir yatırım şeklinde düşünülebilir. Buna da dikkat ediyoruz. Onyekuru’dan da çok memnunuz. İnşallah daha iyi işler yapacak. Bu 10 gün her ne kadar bayramda her taraf kapalıysa da, bizim öyle bir durumumuz yok. Her şey için hazırlıklıyız. Muhakkak bazı konuşmalarımız ve görüşmelerimiz var, Galatasaray Kulübü’nün bizim için ekonomisi de önemli, faydalı oyuncuyu seçmek de önemli. Gerektiği zaman vermek de satmak da önemli” ifadelerini kullandı.



“Emre’nin hazır gelmesi çok önemliydi”



Şampiyonlar Ligi’nde maçına göre çift forvet çıkabileceklerinin altını çizen Fatih Terim, “Şampiyonlar Ligi’nde belki 2 santrfor kullanırız ve belki ikisi de çabuk olur. Maçına göre değiştiririz. Rodrigues’in sakatlanması da beklemediğimiz bir durumdu. Ümit ediyorum bu hafta döner. Onlar bizim için önemli silahlar. Futbol bugün çabuk oyuncularla, teknik oyuncularla, zeki oyuncularla etkili oynanabiliyor. Onyekuru’nun attığı gol de güzeldi, geriye ve ileriye yardımıyla da geçerli not aldı” dedi.



Emre Akbaba ile ilgili de konuşan Terim, “Emre’nin transfer sürecine hiç girmeyelim. Galatasaray formasını giydi, inşallah uzun süre hizmet edecek. Birkaç mevkide oynayacak bir oyuncu. Sağ tarafta da sol tarafta da oynayabilir. Orta sahanın ikilisine de koyabilirim Emre’yi. Buralarda görebilirsiniz. Mümkün mertebe kaleye yakın oynatacağız. Çabuk oyuncularımızla birlikte Emre’nin bugünkü gibi güzel işleri, çoğaltarak yapacağını düşünüyorum. Emre doğru bir transfer ve yavaş yavaş sol ayaklarımız da artıyor. Adaptasyon sürecini iyi şekilde tutacağız. Kulübünde çalışarak gelmesi de fizik olarak iyi bir nokta” diye konuştu.



“Hakan Balta’ya futbolun içinde kalması gerektiğini söyledim”



Futbolu bırakan Hakan Balta’yla ilgili konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Hakan Balta gerek Galatasaray’a gerek Milli Takım’a gerekse de Türk futboluna iyi hizmet vermiş bir oyuncumuz. Kulüplerin de vefasını gösterme adına önemli bir jestti. Ben kendisiyle konuştum. Futbolun içinde kalmasını istediğimi ifade ettim. Bugün hizmet verdiği kulübün taraftarlarının, iç sahadaki ilk maçta, Hakan’a teşekkürünü göstermesi önemliydi. Bunlar önemli hatıralar. Ben de kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.



Donk’u oyundan erken almasıyla ilgili “Donk’u oyundan alacaktım. Tam o sırada sarı kart gördü, biraz da yakındı kulübeye, hiç uzağa gitmesin dedik, çabuk aldık oyundan” ifadelerini kullanan Terim, takımının gördüğü 4 sarı kartla ilgili olarak, “Temponun yüksek olduğunu düşünüyorum. Genel olarak maçları seyrederseniz, temponun yüksek olduğunu görürsünüz. 4 sarı kartın 2’sinin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bunlar yorgunluk belirtisidir. Bazen artık muhakeme kalmaz bazı arkadaşlarda. Bazıları hazır değil 90 dakika için. Ama öyle bir maç geçiriyoruz ki, bazı sakatlıklar bize sürpriz oldu. Kolay değiştiremiyoruz, değiştirsek istediğimizi değiştiremiyoruz. İlk maçların sıkıntıları bunlar. Aklınızda olmayan sürprizler oluyor. Hakeme bir şey demiyorum, öyle bir yaklaşımım da yok, ama 2 sarı kartın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bu sarı kartlar ileride sıkıntı oluşturabilir. Bunları da değerlendirme içine alacağız” ifadelerini kullandı. Fatih Terim son olarak tüm Türkiye’nin Kurban Bayramı’nı kutlayarak sözlerini tamamladı.