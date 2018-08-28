Ertem Şener'den bomba iddia: F.Bahçe vazgeçti

Fenerbahçe, Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Sissoko ile anlaşmaya vardı.



Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, Tottenham'ın Fransız oyuncusu Mousa Sissoko ile kiralık olarak anlaşma sağladı. Fenerbahçe, İngiliz ekibi ile 29 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu olarak el sıkıştığı iddia edildi.



ERTEM ŞENER CANLI YAYINDA AÇIKLADI



Beyaz Tv'de ekrana gelen Derin Futbol programında ise bomba bir iddiada bulunuldu.



Programın moderatörü Ertem Şener Fenerbahçeli bir yöneticiye dayandırdığı bir kulis haberinde F.Bahçe'nin Sissoko transferinden vazgeçtiğini açıkladı.

