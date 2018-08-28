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Burak Yılmaz'ı aratmadı

Trabzonspor’un Kolombiyalı oyuncusu Hugo Rodallega, Spor Toto Süper Lig kariyerinin en iyi başlangıcını yaptı. Golcü oyuncu ilk 3. haftada attığı gollerle Burak Yılmaz’ı aratmadı.

Spor / 28 Ağustos 2018 Salı 10:33
Burak Yılmaz'ı aratmadı

İngiltere'nin Fulham takımından 2015-2016 sezonunda Akhisar Belediyespor'a transfer olan Hugo Rodallega, söz konusu sezonun ilk 3 haftasında 2 gol atarken, 2016-2017 sezonunun ilk 3 haftasında ise 1 gol kaydetti.

2016-2017 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a transfer olan golcü oyuncu bordo-mavili takımda forma giydiği ilk 3 maçı boş geçti. Golcü oyuncu 2017-2018 sezonunda ise forma giydiği ilk 3 maçta 2 gol buldu.

EN İYİ SEZON BAŞLANGICINI YAPTI

Kolombiyalı oyuncu Spor Toto Süper Lig kariyerinin en iyi başlangıcını bu sezon yaptı. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde iyi bir hazırlık dönemi geçiren golcü oyuncu, çalışmasının karşılığını attığı gollerle alırken, Burak Yılmaz'ın yokluğunu aratmadı.

GALATASARAY MAÇINDA KARAMAN'IN EN ÖNEMLİ KOZU

Sezona iyi bir başlangıç yapan Rodallega, Galatasaray ile ligin 4. haftasında oynanacak olan maçta Teknik Direktör Ünal Karaman'ın en önemli kozlarından biri olacak. Rodellaga, sarı-kırmızılı takıma Akhisar Belediyespor forması giydiği dönemde 3 gol attı. Golcü oyuncu Ziraat Türkiye Kupası maçlarında 2, Spor Toto Süper Lig'de ise 1 kez Galatasaray filelerini havalandırdı.

Teknik DirektörAkhisar BelediyesporSpor Toto Süper LigZiraat Türkiye KupasıGalatasaray


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