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Partizan maçının biletleri satışa çıktı

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında perşembe günü sahasında Partizan ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Spor / 27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:59
Partizan maçının biletleri satışa çıktı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Partizan ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın, 30 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta oynayacağı ikinci maçın biletleri satışa çıkardı. Bir kişinin en fazla 5 bilet alacağı mücadelenin fiyat tarifesi ise 90 ile 800 TL arasında değişiyor.

BİLET FİYATLARI

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 245 TL

2. Kategori: 225 TL

3. Kategori: 205 TL

4. Kategori: 195 TL

5. Kategori: 165 TL

6. Kategori: 150 TL

7. Kategori: 100 TL

8. Kategori: 90 TL

VIP: 680TL

1903 A-E: 680 TL

1903 B-D: 750 TL

1903 C: 800 TL

VodafonePartizanAvrupa Ligi


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