Ozan Tufan PAF takıma yollandı

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri beklentileri karşılayamayan Ozan Tufan, PAF takıma gönderildi.



İLK İDMANINA ÇIKTI



Sportif direktör Damien Comolli'nin kararıyla Ozan Tufan PAF takıma gönderildi. 23 yaşındaki oyuncunun PAF takımla ilk idmanına bu akşam çıktığı öğrenildi.



AYKUT KOCAMAN KADRO DIŞI BIRAKMIŞTI COCU DA OYNATMADI



Geçtiğimiz sezon eski teknik direktör Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan ve sonrasında da affedilen Ozan, bu sezon Philip Cocu yönetiminde hiçbir resmi maçta görev almadı.