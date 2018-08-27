Gökhan Gönül: Sağlıkçılara vurmadım

Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesinin 64. dakikasında, Antalyaspor'dan Bahadır sakatlık geçirdi. Hakem Halis Özkahya, sağlık görevlilerini sahaya davet ederken, tribünler ve Beşiktaşlı futbolcular, Antalyasporlu futbolcuların uzun süre yerde kalmasına tepki gösterdi.



Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrasında Bahadır'ın oyuna devam edemeyeceği belirtilirken, Halis Özkahya, bu futbolcunun sedyeyle oyundan çıkarılmasını istedi. Ancak sağlık görevlilerinin yavaş hareket etmesi ve Bahadır'ı sedyeye koymaması üzerine, ters kanatta bulunan Gökhan Gönül hızla bu noktaya gelerek sağlık görevlilerine tepki gösterdi ve hızlı hareket etmesini istedi. Gökhan'ın tepkisi sonrasında sağlıkçılar, Bahadır'ı oyun alanının dışına çıkardı.



GÖKHAN GÖNÜL, MAÇTAN SONRA KONUŞTU: 'VURMADIM'



Gökhan Gönül maçtan sonra, '20 seneye yakındır futbol oynuyorum. Süper Lig'de de 13-14 senedir haksızlık yapmadık. tansiyonu yüksek bir maç. Sağlıkçı da buralarda bir yerdedir, çağırın sorun. Vuruyormuşum gibi görünüyor ama öyle değil. Tansiyonu yüksek anlardan biriydi. Bir an önce çıkması için bir hareket yaptım ama kendime hakim oldum. Eğer sağlıkçı, 'Vurdu' derse söylenen her şeyi kabul ediyorum. Vursam dengesi bozulur, dağılırdı. Orada kendime hakim oldum ben. Vurdu diyenleri biliyorum. Tabiri caize, klavye başında oturan tip bunlar. İyi şeyler yapınca da yalandan yapıyor diyenler. Hiç üzerime alınmıyorum.' ifadelerini kullandı.





