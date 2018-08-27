Beyaz Gazete Ana Sayfa

Galatasaray'a Akhisar'dan sol bek

Nagatomo'ya iyi bir alternatif arayan Galatasaray, Akhisarspor forması giyen Ömer Bayram'ı transfer etti.

Spor / 27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:32
Galatasaray'a Akhisar'dan sol bek

Sarı-kırmızılı ekip transfer döneminin bitimine 4 gün kala Akhisarspor'un sol beki Ömer Bayram'la anlaştı.

500 BİN EUROYA ANLAŞILDI

Japon sol bek Nagatomo'yla forma rekabetine girecek bir isim arayan sarı-kırmızılı ekip, Akhisarspor'la Ömer Bayram için 500 bin euro karşılığında el sıkıştı.

Milliyet'in haberine göre, maaşını Türk lirası olarak almayı kabul eden Ömer'in yıllık 2 milyon lira kazanacağı ifade edildi.

Ömer Bayram, Muğdat Çelik'in ardından Galatasaray'ın yolunu tutan ikinci Akhisarlı futbolcu oldu.


EuroFormaGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar