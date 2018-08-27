Galatasaray'a Akhisar'dan sol bek

Nagatomo'ya iyi bir alternatif arayan Galatasaray, Akhisarspor forması giyen Ömer Bayram'ı transfer etti.
Sarı-kırmızılı ekip transfer döneminin bitimine 4 gün kala Akhisarspor'un sol beki Ömer Bayram'la anlaştı.
500 BİN EUROYA ANLAŞILDI
Japon sol bek Nagatomo'yla forma rekabetine girecek bir isim arayan sarı-kırmızılı ekip, Akhisarspor'la Ömer Bayram için 500 bin euro karşılığında el sıkıştı.
Milliyet'in haberine göre, maaşını Türk lirası olarak almayı kabul eden Ömer'in yıllık 2 milyon lira kazanacağı ifade edildi.
Ömer Bayram, Muğdat Çelik'in ardından Galatasaray'ın yolunu tutan ikinci Akhisarlı futbolcu oldu.