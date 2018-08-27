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Fenerbahçe o transferden vazgeçti

Fenerbahçe, sağlık kontrolünü başarıyla geçemeyen Marco Fabian transferinden vazgeçti.

Spor / 27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:56
Fenerbahçe o transferden vazgeçti

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Meksikalı 10 numara Fabian'ın transferinden vazgeçti.

Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları kapsamında görüşme yapmak için İstanbul'a getirdiği Marco Fabian sağlık kontrolünden geçemedi. Sarı-lacivertlilerin, Fabian ile transfer görüşmesinde bulundu. Ancak yapılan görüşmelerde oyuncuyla anlaşma sağlanamadı.



KRONİK BEL SAKATLIĞI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sağlık kontrolünden geçemeyen Fabian'dan kronik bel sakatlığı olduğu öğrenildi. Fabian bel sakatlığı nedeniyle geçen sezon forma giyememişti.

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