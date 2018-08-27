Fenerbahçe'den flaş transfer! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Sissoko ile anlaşmaya vardı.



Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, Tottenham'ın Fransız oyuncusu Mousa Sissoko ile kiralık olarak anlaşma sağladı. Fenerbahçe, İngiliz ekibi ile 29 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu olarak el sıkıştı.



Sissoko, Newcastle'dan 2016-17 sezonunun başında Tottenham'a 35 milyon Euro'luk bonservisle transfer olmuştu. Fransız futbolcu, Tottenham forması ile çıktığı 82 maçın 39'unda ilk 11'de yer alırken 2 kez rakip ağları havalandırdı.



Moussa Sissoko, takımının bu akşam Manchester United ile oynadığı maçın kadrosunda herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen yer almadı. İngiliz basınında Tottenham menajeri Pochettino'nun Sissoko'yu kadroda düşünmediği için satmak istediği belirtildi. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan İngiliz ekibinin kadroda yer açmak adına böyle bir hamlede bulunduğu öğrenildi.