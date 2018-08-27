Beyaz Gazete Ana Sayfa

Fenerbahçe'den flaş transfer! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, Moussa Sissoko ve kulübü Tottenham ile anlaştı

Spor / 27 Ağustos 2018 Pazartesi 22:45
Fenerbahçe'den flaş transfer! Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Sissoko ile anlaşmaya vardı.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, Tottenham'ın Fransız oyuncusu Mousa Sissoko ile kiralık olarak anlaşma sağladı. Fenerbahçe, İngiliz ekibi ile 29 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu olarak el sıkıştı.

Sissoko, Newcastle'dan 2016-17 sezonunun başında Tottenham'a 35 milyon Euro'luk bonservisle transfer olmuştu. Fransız futbolcu, Tottenham forması ile çıktığı 82 maçın 39'unda ilk 11'de yer alırken 2 kez rakip ağları havalandırdı.

Moussa Sissoko, takımının bu akşam Manchester United ile oynadığı maçın kadrosunda herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen yer almadı. İngiliz basınında Tottenham menajeri Pochettino'nun Sissoko'yu kadroda düşünmediği için satmak istediği belirtildi. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan İngiliz ekibinin kadroda yer açmak adına böyle bir hamlede bulunduğu öğrenildi.

EuroFenerbahçeFormaManchester UnitedTottenham


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar