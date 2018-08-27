Emmanuel Eboue intihar mı etti?

ngiltere'den ortaya atılan korkunç bir iddia ortalığı karıştırdı. 2011-2015 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen, 2016'da futbol hayatına nokta koyan ve bir süredir depresyonda olan Emmanuel Eboue'nin intihar ettiğinin öne sürüldüğü haberle ilgili olarak gerçek ortaya çıktı. Haberin kaynağı olan haber sitesinin iddiasının gerçeği yansıtmadığı ve bu haberin eski tarihli olduğu ortaya çıktı.



ARALIK 2017'DE DEPRESYON GEÇİRDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI



Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra profesyonel futbol oynamaktan uzak kalan Eboue, ekonomik olarak zor günler geçirdiğini dile getirmişti. İngiltere basınına konuşan Eboue, 'İntiharın eşiğindeyim. Tanrı'nın bana yardım etmesini istiyorum. Ancak o benim aklımdan bu düşünceleri alabilir' demişti.







GALATASARAY YARDIM ELİ UZATMIŞTI



Uzun süre oynadığı Arsenal'in bulunduğu Kuzey Londra'da yaşamını sürdüren Eboue'ye Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Hasan Şaş'ın yardımda bulunduğu kaydedilmiş ve 35 yaşındaki eski futbolcuya altyapıda görev verildiği ifade edilmişti. Eski eşiyle yaşadığı boşanma sürecinde mal varlığının neredeyse tamamını yitirmişti.



GEÇEN AY GÖZALTINA ALINMIŞTI



Londra Metropolitan Polisi, geçen ay yaptığı açıklama ile Emmanuel Eboue'nin Enfield'daki bir kundaklama olayı nedeniyle gözaltına alındığını duyurmuştu.

