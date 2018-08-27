Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde sahasında Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, ligdeki 2. galibiyetini elde etti.



İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelenin ikinci yarısında Riad Bajic ve Manuel da Costa'nın golleriyle galibiyete uzanan turuncu-laciverti ekip, puanını 6'ya yükseltti.



Bu sezon ikinci yenilgisini alan Akhisarspor ise 1 puanda kaldı.



Medipol Başakşehir, gelecek hafta deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.



- Mossoro bu sezon ilk kez



Turuncu-lacivertli ekipte, geçtiğimiz sezondan gelen cezası sona eren Marcio Mossoro, bu sezon ilk maçına Akhisarspor karşısında çıktı.



Cezası nedeniyle, ilk iki haftadaki Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarını kaçıran Brezilyalı futbolcu, karşılaşmanın 79. dakikasında Kerim Frei'ın yerine oyuna dahil oldu.



- Da Costa 2. golünü attı



Medipol Başakşehir'in Portekiz asıllı Faslı oyuncusu Manuel da Costa bu sezon ikinci golünü attı.



Üç hafta sonunda gol sayısını 2'ye yükselten Da Costa, takımın en golcü oyuncusu konumuna yükseldi.



Turuncu-lacivertli ekipte, Adebayor, Napoleoni, Visca ve Bajic'in 1'er golü bulunuyor.



- Adebayor forma giyemedi



Medipol Başakşehir'de hafta içinde idmanda sakatlanan Togolu golcü Emmanuel Adebayor, yedekler arasında başladığı mücadelede forma şansı bulamadı.



Teknik direktör Abdullah Avcı, ilk 11'de İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni'ye şans verdi.



