Altıpatlar Galatasaray! Galatasaray 6-0 Alanyaspor maç sonucu.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray, geçen haftaki maça göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen hafta Göztepe'yi 1-0 yendikleri karşılaşmanın ilk 11'inde görev alan Ryan Donk'u yedeğe çekerken, Aytemiz Alanyaspor karşısında bu futbolcunun yerine yeni transfer Emre Akbaba'yı oynattı.



Sarı-kırmızılı takım, müsabakaya Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Yuto Nagatomo, Fernando Reges, Emre Akbaba, Sinan Gümüş, Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Eren Derdiyok 11'i ile çıktı.







Spor Toto Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk eden Galatasaray, taraftarı önünde adeta şov yaptı ve mücadeleyi 6-0 kazanarak farklı bir galibiyete imza attı.



Kendi evindeki yenilmezlik serisini 21 maça çıkartan Galatasaray (20G, 1B), ilk yarıda net fırsatlar bulmakta zorlanırken 37. dakikada yaşanan karambolde Fernando’nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.







İkinci yarıda ise adeta Galatasaray fırtınası vardı. Maçın 49. dakikasında skoru 2-0 yapan Sinan Gümüş, Eren Derdiyok’un 53. dakikada attığı golün de asistini yapan isim oldu ve Galatasaray skoru 3-0’a getirdi.



Bu golden 3 dakika sonra eski Aytemiz Alanyasporlu yeni Galatasaraylı Emre Akbaba’nın harika plasesi durumu 4-0’a taşırken 82. dakikada bir başka yeni transfer Henry Onyekuru sahneye çıktı ve skoru 5-0 yapan isim oldu.



Oyuna 83’te giren genç futbolcu Yunus Akgün, bir dakika sonra Emre Akbaba’nın attığı gole asist yaparken Galatasaray skoru 6-0’a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı kırmızılı ekip farklı bir galibiyet elde etti.







Galatasaray bu sonuçla puanını 9 yaparken Aytemiz Alanyaspor ligde henüz puanla tanışamadı. Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor’a konuk olurken Aytemiz Alanyaspor evinde Göztepe’yi ağırlayacak.



- EMRE AKBABA İLK 11'DE



Galatasaray'ın yeni transferi Emre Akbaba, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maçta ilk 11'de başladı.



Geçen haftaki Göztepe maçında oyuna sonradan dahil olan Emre Akbaba, eski takımı Aytemiz Alanyaspor ile yapılan müsabakada ilk 11'de forma giydi.







- FEGHOULİ YİNE YEDEK



Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Aytemiz Alanyaspor maçında da yedek kulübesinde oturdu.



Teknik direktör Fatih Terim, ligde MKE Ankaragücü ve Göztepe müsabakalarının ardından Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında da Feghouli'ye ilk 11'de şans vermedi.







- RODRİGUES KADRODA YOK, SERDAR YEDEK



Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Göztepe maçında forma giymeyen Garry Rodrigues, Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosunda da yer almadı.



Sağ uyluk arka adalesindeki sakatlık nedeniyle hafta içinde tedavisine devam edilen Rodrigues, müsabakanın 21 kişilik kadrosunda bulunmadı.



Sakatlığı dolayısıyla Göztepe maçında oynayamayan Serdar Aziz ise Aytemiz Alanyaspor maçında yedekler arasında yer aldı.







- NDİAYE DE MAÇI İZLEDİ



Galatasaray'ın kiralık olarak renklerine katmak için görüşmelere başlandığını duyurduğu Badou Ndiaye de maçı izledi.



Bugün İstanbul'a gelen ve sağlık kontrolünden geçirilen Ndiaye, karşılaşmayı sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinin arkasındaki tribünden takip etti.







- AYTEMİZ ALANYASPOR'DA 3 EKSİK



Aytemiz Alanyaspor'da sakatlığı bulunan 2, cezası olan bir futbolcu maçta forma giyemedi.



Akdeniz temsilcisinde sakat olan Welinton ve Junior Fernandes ile kırmızı kart cezalısı Isaac Sackey maçta görev yapamadı.



Öte yandan seremoni sırasında ses sisteminde yaşanan sorun nedeniyle İstiklal Marşı hoparlörlerden çalınamadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaşanan soruna rağmen coşkulu bir şekilde marşı okudu.



İLK 11'LER



Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet, Nagatomo, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Emre Akbaba, Sinan, Eren.



Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Baiano, Barış, Tzavellas, Nsakala, Agusto, Maniatis, Djalma, Taha, Villafanez, Bobo..



MAÇTAN DAKİKALAR



VE MAÇ SONA ERDİ



90+3'Galatasaray ortaya koyduğu güzel oyunun sonucunda hak ettiği bir galibiyet aldı

90+3'Bu kadar! Hakem son düdüğü çaldı

90+3'Yunus Akgun tarafından yapılan vuruşta Haydar Yılmaz güzel bir kurtarış yapıyor ve topu kornere çeliyor!

90+3'Galatasaray takımından Yunus Akgun topu ileri taşıyarak pozisyon yaratmaya çalışıyor…

90+2'Aytemiz Alanyaspor kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

90+2'Galatasaray takımından Muğdat Çelik topu dışarı gönderiyor

90+1'Galatasaray kendi yarı alanının sağ tarafından taç atışı kullanıyor

90+1'Maçın dördüncü hakemi dakika uzatma oynanacağını gösterdi.

90+1'Galatasaray takımından Yuto Nagatomo orta yapıyor, ancak takım arkadaşı geç kalıyor ve bu ortadan yararlanamıyor.

90'Galatasaray rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

88'Galatasaray takımından Younes Belhanda, Lucas Villafanez ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

88'Galatasaray takımından Yunus Akgun, Barış Başdaş ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

87'Aytemiz Alanyaspor rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

86'Galatasaray kendi yarı alanının sol tarafından taç atışı kullanıyor

84'G O L - Emre Akbaba golü bulan oyuncu!

83'Taktik bir değişiklik; Henry Onyekuru oyundan çıkıyor ve yerine Yunus Akgun oyuna dahil oluyor.

82'G O L - Henry Onyekuru golü atıyor!

82'Haydar Yılmaz net bir gol pozisyonunu kurtardı! Emre Akbaba önemli bir gol pozisyonu yakaladı, ama Haydar Yılmaz harika bir kurtarışla gole izin vermedi.

81'Aytemiz Alanyaspor rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

81'Galatasaray rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

81'Maicon serbest vuruşu kullanıyor, ancak top barajdan geri geliyor

80'Aytemiz Alanyaspor takımından Taha Yalçıner mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Eren Derdiyok adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

79'Aytemiz Alanyaspor takımından Taha Yalçıner, Yuto Nagatomo ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

79'Aytemiz Alanyaspor kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

79'Galatasaray takımından Henry Onyekuru kafa vuruşu yapıyor, ancak bu köyü vuruşun sonucunda top kaleyi bile bulmuyor.

78'Galatasaray takımından Yuto Nagatomo topu ceza sahasına doğru kaldırıyor.

77'Haydar Yılmaz çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor

77'Yuto Nagatomo orta yapıyor.

76'Oyun yeniden başladı.

75'Su molası. Bugün hava çok sıcak ve oyuncuların sıvı alabilmesi için oyun durdu.

74'Muslera çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor

74'Cenk Ahmet Alkılıç orta yapıyor.

74'Galatasaray rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

74'Taktik bir değişiklik; Sinan Gümüş oyundan çıkıyor ve yerine Muğdat Çelik oyuna dahil oluyor.

73'Aytemiz Alanyaspor takımından Mbilla Etame kaleye doğru bir kafa vuruşu yaptı, ancak top rakipten döndü.

73'Aytemiz Alanyaspor adına Lucas Villafanez sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

73'Taktik bir değişiklik; Efecan Karaca oyundan çıkıyor ve yerine Filipe Augusto oyuna dahil oluyor.

72'Aytemiz Alanyaspor takımından Cenk Ahmet Alkılıç topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

71'Galatasaray takımından Henry Onyekuru topu ileri taşıyarak pozisyon yaratmaya çalışıyor…

71'Galatasaray şimdi kontraatağa kalkıyor.

71'Oyun yeniden başladı.

68'Hakem oyunu durdurdu ve pozisyonu videodan yeniden izleyecek.

67'Ahmet Yılmaz Çalık topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

67'Cenk Ahmet Alkılıç orta yapıyor.

67'Lucas Villafanez oyuna tekrar dahil oldu.

66'İşler pek iyi görünmüyor, Lucas Villafanez sakatlandı ve tıbbi müdahale için saha kenarına alındı.

65'Mbilla Etame oyuna tekrar dahil oldu.

65'Kaleye şutunu gönderen Henry Onyekuru güzel bir iş çıkartıyor, ancak kaleci bu şutu kurtarıyor

65'İşler pek iyi görünmüyor, Mbilla Etame sakatlandı ve tıbbi müdahale için saha kenarına alındı.

65'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

64'Haydar Yılmaz topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

64'Yuto Nagatomo orta yapıyor.

63'Younes Belhanda ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleyi bulamıyor.

63'Barış Başdaş topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

63'Henry Onyekuru orta yapıyor.

62'Galatasaray kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

62'Aytemiz Alanyaspor takımından Lucas Villafanez topu dışarı gönderiyor

62'Lucas Villafanez rakiplerini bir bir geçerken yeteneklerini sergiliyor

62'Aytemiz Alanyaspor rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

61'Sakatlıktan dolayı yerde yatan oyuncu olması nedeniyle oyun durmuş durumda.

59'Taktik bir değişiklik; Djalma oyundan çıkıyor ve yerine Hassan Ayaroglu oyuna dahil oluyor.

59'Djalma, Mariano ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

58'Galatasaray rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

58'Aytemiz Alanyaspor takımından Barış Başdaş güzel bir müdahaleyle topu uzaklaştırıyor ve tehlike savuşturuluyor

58'Galatasaray baskıyı artırıyor ve her an golü bulabilecekmiş gibi duruyor

56'G O L - Emre Akbaba golü atıyor!

56'Emre Akbaba rakiplerini bir bir geçerken yeteneklerini sergiliyor

56'Sinan Gümüş tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

55'Efecan Karaca topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

55'Galatasaray adına Emre Akbaba sol taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

55'Galatasaray takımından Eren Derdiyok topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

54'G O L - Eren Derdiyok golü bulan oyuncu!

54'Galatasaray takımından Younes Belhanda topu ceza sahasına doğru kaldırıyor.

53'Galatasaray takımından Sinan Gümüş orta yapıyor, ancak top auta gidiyor.

53'Galatasaray rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

53'Fabrice N'Sakala topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

52'Galatasaray rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

52'Galatasaray takımından Henry Onyekuru topu ileri taşıyarak pozisyon yaratmaya çalışıyor…

52'Galatasaray şimdi kontraatağa kalkıyor.

52'Ioannis Maniatis tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

51'Aytemiz Alanyaspor rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

51'Muslera çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor

50'Fabrice N'Sakala orta yapıyor.

49'G O L - Galatasaray takımından Sinan Gümüş vuruşunu yapıyor, bir oyuncuya çarpıp yön değiştiren top kaleciyi geçiyor.

48'Barış Başdaş, Eren Derdiyok ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

48'Muslera çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor

47'Aytemiz Alanyaspor kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

46'Taktik bir değişiklik; Bobo oyundan çıkıyor ve yerine Mbilla Etame oyuna dahil oluyor.

46'İkinci yarı başladı.



İLK YARI SONUCU Galatasaray:1 - Aytemiz Alanyaspor: 0

VE İLK YARI SONA ERDİ

45+3'Aytemiz Alanyaspor kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

45+3'Aytemiz Alanyaspor rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

45+2'Oyun yeniden başladı.

45+2'Emre Akbaba sakatlık geçiriyor ve tedavisi sağlık görevlileri tarafından yapılıyor.

45+1'Sakatlıktan dolayı yerde yatan oyuncu olması nedeniyle oyun durmuş durumda.

45+1'Galatasaray takımından Eren Derdiyok kafa vuruşu yapıyor, ancak bu köyü vuruşun sonucunda top kaleyi bile bulmuyor.

45+1'Sinan Gümüş serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

45+1'Maçın dördüncü hakemi dakika uzatma oynanacağını gösterdi.

45+1'Cenk Ahmet Alkılıç, Emre Akbaba ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

45'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

44'Aytemiz Alanyaspor kendi yarı alanının sol tarafından taç atışı kullanıyor

44'Fernando, Barış Başdaş ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

44'Galatasaray adına Sinan Gümüş sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

43'Galatasaray takımından Sinan Gümüş topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

42'Aytemiz Alanyaspor takımından Lucas Villafanez orta yapıyor, ancak top auta gidiyor.

42'Galatasaray takımından Fernando tehlikeli bir müdahalede bulunuyor. Bobo faule maruz kalan oyuncu.

41'Galatasaray takımından Fernando, Lucas Villafanez ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

40'Aytemiz Alanyaspor kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

40'Galatasaray atağında Yuto Nagatomo ofsayta düşüyor.

40'Galatasaray takımından Henry Onyekuru topu ileri taşıyarak pozisyon yaratmaya çalışıyor…

40'Galatasaray şimdi kontraatağa kalkıyor.

40'Younes Belhanda topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

40'Djalma serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

40'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

39'Galatasaray takımından Maicon, Djalma ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

39'Galatasaray takımından Henry Onyekuru, Ioannis Maniatis ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

37'G O L - Fernando golü bulan oyuncu!

37'Cenk Ahmet Alkılıç kötü bir hamle yapıyor ve oyuncunun zayıf vuruşu sonucunda rakip takım baskı kuruyor

37'Galatasaray adına Emre Akbaba sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

35'Barış Başdaş sakatlık geçiriyor ve tedavisi sağlık görevlileri tarafından yapılıyor.

35'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

34'Sakatlıktan dolayı yerde yatan oyuncu olması nedeniyle oyun durmuş durumda.

34'Galatasaray takımından Maicon orta yapıyor, ancak top auta gidiyor.

33'Galatasaray rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

33'Aytemiz Alanyaspor kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

33'Galatasaray takımından Maicon kötü bir dokunuşla topu kontrol edemiyor ve takım arkadaşının ortasından yararlanamıyor.

33'Emre Akbaba serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

32'Fabrice N'Sakala topa elle müdahale ediyor.

31'Galatasaray takımından Mariano topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

31'Djalma, Mariano ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

30'Aytemiz Alanyaspor kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

30'Emre Akbaba ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleyi bulamıyor.

30'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

29'Galatasaray kendi yarı alanının sağ tarafından taç atışı kullanıyor

29'Aytemiz Alanyaspor takımından Bobo topu ileri taşıyarak pozisyon yaratmaya çalışıyor…

29'Aytemiz Alanyaspor şimdi kontraatağa kalkıyor.

29'Bobo topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

29'Younes Belhanda serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

29'Sert bir hareket. Barış Başdaş, Emre Akbaba ile giriştiği mücadelede faul yapıyor

28'Aytemiz Alanyaspor kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

27'Aytemiz Alanyaspor kendi yarı alanının sol tarafından taç atışı kullanıyor

27'Aytemiz Alanyaspor kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

27'Oyun yeniden başladı.

25'Su molası. Bugün hava çok sıcak ve oyuncuların sıvı alabilmesi için oyun durdu.

25'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

25'Galatasaray rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

25'Ioannis Maniatis topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

24'Yuto Nagatomo orta yapıyor.

24'Aytemiz Alanyaspor kendi yarı alanının sol tarafından taç atışı kullanıyor

24'Galatasaray takımından Yuto Nagatomo orta yapıyor, ancak top taca gidiyor.

23'Aytemiz Alanyaspor rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

23'Galatasaray kendi yarı alanının sağ tarafından taç atışı kullanıyor

22'Aytemiz Alanyaspor rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

22'Aytemiz Alanyaspor kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

22'Galatasaray atağında Mariano ortayı yapıyor ancak etkili olamıyor.

21'Galatasaray şimdi kontraatağa kalkıyor.

21'Aytemiz Alanyaspor takımı oyuncusu sahanın sağ tarafından uzun bir taç atışıyla topu rakip ceza sahasına gönderiyor

21'Galatasaray kendi yarı alanının sol tarafından taç atışı kullanıyor

21'Galatasaray takımından Mariano mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Djalma adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

20'Aytemiz Alanyaspor şimdi kontraatağa kalkıyor.

20'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

20'Galatasaray takımından Maicon topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

19'Galatasaray rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

19'Galatasaray rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

18'Aytemiz Alanyaspor takımından Fabrice N'Sakala, Fernando ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

18'Aytemiz Alanyaspor rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

17'Her iki taraf da rakip defansı açmakta zorlanıyor

17'Haydar Yılmaz topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

17'Yuto Nagatomo orta yapıyor.

17'Bobo büyük bir gol şansı yakalıyor, ancak Muslera kalesinden çıkarak önemli bir kurtarış yapıyor!

16'Kaleye şutunu gönderen Henry Onyekuru güzel bir iş çıkartıyor, ancak kaleci bu şutu kurtarıyor

16'Galatasaray takımından Henry Onyekuru topu ileri taşıyarak pozisyon yaratmaya çalışıyor…

16'Oyun yeniden başladı.

15'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

14'Maicon sakatlık geçiriyor ve tedavisi sağlık görevlileri tarafından yapılıyor.

14'Sakatlıktan dolayı yerde yatan oyuncu olması nedeniyle oyun durmuş durumda.

14'Galatasaray takımından Sinan Gümüş mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Giorgos Tzavellas adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

13'Galatasaray kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

13'Aytemiz Alanyaspor takımından Efecan Karaca topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

12'Galatasaray takımından Henry Onyekuru mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Cenk Ahmet Alkılıç adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

11'Galatasaray rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

11'Galatasaray kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

10'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

10'Galatasaray takımından Ahmet Yılmaz Çalık topu ileri taşıyarak pozisyon yaratmaya çalışıyor…

8'Aytemiz Alanyaspor kendi yarı alanının sol tarafından taç atışı kullanıyor

8'Giorgos Tzavellas topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

8'Emre Akbaba orta yapıyor.

8'Galatasaray rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

7'Galatasaray kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

7'Aytemiz Alanyaspor rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

6'Sakatlıktan dolayı yerde yatan oyuncu olması nedeniyle oyun durmuş durumda.

5'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

4'Giorgos Tzavellas tehlikeyi uzaklaştırıyor, ama topu kornere atmak zorunda kalıyor…

4'Fabrice N'Sakala topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

4'Yuto Nagatomo orta yapıyor.

3'Galatasaray takımından Ahmet Yılmaz Çalık topu ileri taşıyarak pozisyon yaratmaya çalışıyor…

2'Galatasaray kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

2'Aytemiz Alanyaspor takımından Lucas Villafanez serbest vuruşu kullanıyor, ama topu istediği yere gönderemiyor.

1'Galatasaray takımından Maicon, Bobo ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

1'Aytemiz Alanyaspor rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

1'Bugünkü maça hoş geldiniz, maç için her şey hazır.

1'Zemin oldukça iyi ve daha teknik oyuna müsaade ediyor

1'Aytemiz Alanyaspor başlama vuruşunu yapıyor ve maç başlıyor.

0'Hakem karşılaşmayı başlatıyor.