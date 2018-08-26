Roman Abramovich Chelsea'yi satıyor!

Son olarak 1 milyar sterlini bulan Stamford Bridge'i yenileme projesine imza atan Abramovic, kulübün satışı için aracı şirketi tuttu bile. İngiltere ile Rusya arasında yaşanan, Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesinden sonraki süreçte Abramovich Birleşik Krallık vizesi alamadı ve kapısından giremediği bir ülkeye yatırım yapmaktan vazgeçtiği öne sürüldü.



Rus işadamının bu satıştan 2 milyar sterlin beklediği de ortaya atılan iddialar arasında.



Liverpool'a da talip çıkmıştı



Geçtiğimiz gün çıkan haberlerde bir diğer Premier League kulübü olan Liverpool'un sahiplerinin önemli bir teklifi reddettiği ortaya çıkmıştı. Buna göre Liverpool, Birleşik Arap Emirliği'nden gelen 2 milyar sterlinlik teklifi reddettiği anlaşılmıştı.