Beyaz Gazete Ana Sayfa

Roman Abramovich Chelsea'yi satıyor!

İngiltere Premier League ekiplerinden Chelsea, büyük bir değişim rüzgarına sürükleniyor. The Sunday Times'ta yer alan habere göre kulübün Rus milyarder sahibi Roman Abramovich, İngiltere ile yaşadığı vize problemlerin ardın kulüple ilişkisini kesmek istiyor.

Spor / 26 Ağustos 2018 Pazar 15:14
Roman Abramovich Chelsea'yi satıyor!

Son olarak 1 milyar sterlini bulan Stamford Bridge'i yenileme projesine imza atan Abramovic, kulübün satışı için aracı şirketi tuttu bile. İngiltere ile Rusya arasında yaşanan, Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesinden sonraki süreçte Abramovich Birleşik Krallık vizesi alamadı ve kapısından giremediği bir ülkeye yatırım yapmaktan vazgeçtiği öne sürüldü.

Rus işadamının bu satıştan 2 milyar sterlin beklediği de ortaya atılan iddialar arasında.

Liverpool'a da talip çıkmıştı

Geçtiğimiz gün çıkan haberlerde bir diğer Premier League kulübü olan Liverpool'un sahiplerinin önemli bir teklifi reddettiği ortaya çıkmıştı. Buna göre Liverpool, Birleşik Arap Emirliği'nden gelen 2 milyar sterlinlik teklifi reddettiği anlaşılmıştı.

İngiltereLiverpoolRusya


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar