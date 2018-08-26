Burak Yılmaz'ın Instagram beğenisi taraftarları heyecanlandırdı

Süper Lig'in gol anlamında en büyük değerlerinden biri olan ve 4 Büyüklerde de forma giyme başarısı gösteren Burak Yılmaz son olarak Çin'den dönüşte Trabzonspor forması giydi ve şu anda da sakatlığı nedeniyle ligde boy gösteremiyor.



Transfer döneminde tecrübeli golcünün ismi sık sık Beşiktaş ile anılıyordu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da kendilerine ulaşan bir transfer teklifinin olmadığını defalarca yinelemişti.



Bu kez Gomis'in Suudi Arabistan'a gitmesinin ardından golcü arayışısına giren Galatasaray'da Burak Yılmaz ismi ön plana çıkmaya başladı. Tecrübeli golcünün de transfere onay verebileceği konuşulurken taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.



Burak Yılmaz Instagram hesabından eskiye ait Galatasaraylı ototğrafının yayınlndığı bir görseli beğenmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ayrıca iddialara göre Burak Yılmaz Instagram hesabından Trabzonspor'u takip etmeyi bıraktı.





