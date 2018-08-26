Beşiktaş'a kendi evinde büyük şok!

Spor Toto Süper Ligin 3. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor, 3-2'lik skorla kazandı.



Antalyaspor, 20. dakikada Souleyman Doukara'nın golüyle öne geçti. Golde ofsayt nedeniyle itirazlar olsa da hakem Halis Özkahya, VAR'dan onay alarak gol kararı verdi. Hakan Özmert, 25. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Beşiktaş, 26. dakikada Alvaro Negredo'nun kafa golüyle farkı 1'e indirdi. Fakat, Antalyaspor 33. dakikada Yekta Kurtuluş'un attığı golle devreye 3-1 önde gitti.







PEPE'NİN GOLÜ ÇARE OLMADI



İkinci yarıya baskılı başlayan Beşiktaş, 56. dakikada Pepe ile farkı 1'e indirdi. Beşiktaş'ın kalan dakikalarda kurduğu büyük baskı başka bir gol getirmedi.







Beşiktaş, bu sonuçla hem bu sezon ilk mağlubiyetini alarak, hem de Vodafone Park'taki ilk lig mağlubiyetini yaşamış oldu. Siyah beyazlılar 6 puanda kaldı, Antalyaspor ise sezonun ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı.







Beşiktaş, hafta içerisinde Partizan ile evinde oynadıktan sonra ligde Bursaspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.