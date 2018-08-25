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F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi Meksikalı savunma oyuncusu Diego Reyes, İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi.

Spor / 25 Ağustos 2018 Cumartesi 01:02
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Geçtiğimiz günlerde Brezilyalı oyuncuları Giuliano ve Josef de Souza ile yollarını ayıran Fenerbahçe, transferde gaza bastı.

Sarı-Lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Meksikalı stoper Diego Reyes'i taşıyan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Fenerbahçe, son olarak Porto'da forma giyen ve bonservisi elinde olan Diego Reyes ile her konuda anlaşmaya varırken Meksikalı oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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