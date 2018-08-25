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Diego Reyes resmen Fenerbahçe'de

Sarılacivertli kulüp, Meksikalı futbolcu ile sözleşme imzaladı.

Spor / 25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:50
Diego Reyes resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, anlaşmaya vardığı Meksikalı savunma oyuncusu Diego Reyes ile resmi sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki stoper, Ülker Stadı'nda, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin de katılımıyla kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Açıklamada sözleşmenin süresi hakkında bilgi verilmedi.

Sabah sağlık kontrolünden geçirilen Reyes, statta 23 numaralı yeni formasıyla poz verdi.

Diego Reyes daha önce Avrupa'da Portekiz ekibi Porto ile İspanya temsilcileri Real Sociedad ve Espanyol'un formalarını giydi.

Real SociedadFenerbahçePortekizİspanyaEspanyol


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