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Ankaragücü 2 - 2 Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

Spor / 25 Ağustos 2018 Cumartesi 21:15
Ankaragücü 2 - 2 Trabzonspor
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Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta maçında Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadı'nda oynanan maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Trabzonspor'un gollerini 28. dakikada Filip Novak ve 80. dakikada Hugo Rodallega kaydetti. Ankaragücü'nün golleri 43. dakikada Ricardo Faty ve 90. dakikada Youness Mokhtar'dan geldi.

Bu beraberliğin ardından Ankaragücü ve Trabzonspor, 4'er puana ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta Ankaragücü, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırlayacak.

AnkaragücüTrabzonsporSpor Toto Süper LigGalatasaray


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