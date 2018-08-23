Partizan: 1 - Beşiktaş:1 (Maç sonucu)

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sırbistan’ın Partizan takımıyla karşı karşıya geldiği maçta 1-1 berabere kalarak İstanbul'a avantajlı dönüyor.
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Sırbistan'ın Partizan ekibiyle 1-1 berabere kaldı.
FK Partizan Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Partizan'ın golünü 14. dakikada Ricardo Gomes atarken temsilcimiz Beşiktaş'ın golünü ise 15. dakikada Tolgay Arslan kaydetti.
STAT: Partizan
HAKEMLER: Ivan Kurizliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko
PARTIZAN: Stojkovic - Nemanja Miletic, Markovic, Valiente, Nemanja Miletic, Kosovic (Dk. 66 Scekic), Zdjelar, Jankovic (Dk. 35 Ivanovic), Pantic, Zakaric, Ricardo Gomes (Dk. 74 Nikolic)
BEŞİKTAŞ: Tolga - Gökhan Gönül, Pepe (Dk. 76 Roco), Vida, Adriano, Medel, Necip, Quaresma (Dk. 79 Gökhan Töre), Tolgay (Dk. 89 Güven), Caner, Larin
GOLLER: Dk. 14 Ricardo Gomes (Partizan) - Dk. 15 Tolgay Arslan (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Kosovic, Ivanovic, Miletic, Nikolic (Partizan) - Caner, Tolgay, Larin (Beşiktaş)