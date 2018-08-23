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Bafetimbi Gomis, El-Hilal'de

Suudi Arabistan temsilcisi, Gomis'i 1 yılı opsiyonlu 3 yıllığına transfer ettiğini video ile duyurdu.

Spor / 23 Ağustos 2018 Perşembe 23:35
Bafetimbi Gomis, El-Hilal'de
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Suudi Arabistan'ın El-Hilal Kulübü, Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis'i transfer etti.

Suudi Arabistan temsilcisinin sosyal medya hesaplarından Gomis'in yer aldığı video paylaşıldı. Yapılan açıklamada 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

El-Hilal formasıyla kamera karşısına geçen Gomis, 'Selamünaleyküm El-Hilal taraftarları. Aslan sizin için geliyor. Haydi.' ifadelerini kullandı.

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