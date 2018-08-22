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UEFA'dan Göçek'e görev

FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, Gürcistan’ın Torpedo Kutaisi ile Bulgaristan’ın Ludogorets takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçını yönetecek.

Spor / 22 Ağustos 2018 Çarşamba 13:04
UEFA'dan Göçek'e görev

Türkiye Futbol Fedarasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre FIFA Kokartlı Hüseyin Göçek, yarın Gürcistan’ın Torpedo Kutaisi ile Bulgaristan’ın Ludogorets takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçında düdük çalacak. Göçek’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. TSİ 19.00’da başlayacak mücadele, Gürcistan’ın Tiflis şehrindeki Mihail Meshi Stadyumu’nda oynanacak.

Mustafa Emre EyisoyTürkiyeAvrupa LigiKemal YılmazHüseyin Göçek


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