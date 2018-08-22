Muğla dev organizasyona hazır

Seyirci etabı Marmaris merkezde



8 yıl aradan sona yeniden ülkemize dönen ve 2018 yılında ülkemizde düzenlenecek en büyük spor organizasyonu olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye ayağı, 13 Eylül Perşembe günü saat 20.00'da Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki start seremonisi ile başlayacak. WRC tarihinde ilk kez startın hemen ardından Turkey adı verilen şehir içi seyirci özel etabına geçilecek ve sporseverler, Marmaris merkezdeki bu etapta otomobillerin muhteşem performanslarını çok yakından izleme şansı bulacaklar.



Denizden de takip edilebilecek



896 kilometre uzunluğundaki parkurda, toplam uzunluğu 317 kilometre olan 17 özel etabı geçecek olan efsane pilotlar tozu dumana katacak. Denize sıfır koşulacak etaplarda izleyiciler, Marmaris'in eşsiz doğal güzelliğiyle birlikte yarışın keyfini çıkaracak. 15 Eylül Cumartesi günü 10.00-11.00 ve 15.00-16.00 saatleri arasında koşulacak Datça etabının yaklaşık 4 kilometrelik bölümü, Sarıliman Koyu'ndan tekne ile takip edilebilecek. Yine aynı gün 08.35-10.00 ve 13.25-15.00 saatleri arasında koşulacak olan Yeşilbelde etabının yaklaşık 3 kilometrelik bölümü Malderesi Koyu tarafından, 2 kilometrelik bir başka bölümü de Bördübet Koyu tarafından da denizden izlenebilecek.



İlk gün Ula'da gerçekleşecek



14 Eylül Cuma sabahı 07.00'de Asparan'daki servis alanından güne başlayacak olan ekipler, rallinin ilk gününde sırasıyla Çetibeli (38 KM), Ula (21.90 KM) ve Çiçekli (12.55 KM) etaplarını ikişer kez geçerek 18.33'ten itibaren yine Asparan'da günü tamamlayacaklar. Türkiye Ralli Şampiyonası'nı takip eden ekipler de, rallinin sadece Cuma günü koşulacak 145 km'lik özel etaptan oluşan bölümünü geçerek şampiyonaya puan taşıyacaklar.



Cumartesi günü rota Gökova Körfezi



15 Eylül Cumartesi sabahı 07.42'de bir kez daha Asparan'daki servis alanından güne başlayacak olan ekipler, bu kez Gökova Körfezi'ne yönelerek 36 KM'lik Yeşilbelde, 10 KM'lik Datça ve 20 KM'lik İçmeler etaplarını ikişer kez geçecekler ve rallinin ikinci gününü 17.46'dan itibaren yine Asparan'da kurulu servis parkta tamamlayacaklar.



Final etabı Servis Park'ta bitiyor



Rallinin son günü olan 16 Eylül Pazar saat 09.25'te direksiyon başına geçecek olan ekipler, Marmaris (7.12 KM), Ovacık (8.04 KM) ve Gökçe (13.25 KM) etaplarını geçtikten sonra Marmaris-2 adıyla geçilecek olan Power Stage (avantaj etabı) ile ralliyi noktalayacaklar. Bu etabın servis alanının girişinde bitiyor olması da Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki ilklerden birisi olacak. Rallinin finiş seremonisi ve ödül töreni de saat 14.28'den itibaren Asparan Servis Park‘taki podyumda gerçekleştirilecek.



Akreditasyon toplantısı 28 Ağustos'ta



13-16 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) dahil olan Türkiye Rallisi Şampiyonası'nı takip edecek medya mensuplarının akreditasyon işlemlerini gerçekleştireceği toplantıda, ayrıca Yarışma Direktörü Murat Kaya ve Ralli Koordinatörü Pelin Tanca Bertuletti organizasyon detaylarını paylaşacaklar.