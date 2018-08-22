Fenerbahçe'nin yeni transferi geliyor

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı İsviçreli yıldız Michael Frey, yarın sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek.



Frey, saat 14.00'te Türkiye'de olacak. Sarı-lacivertli kulüple daha önce anlaşmaya varan ancak kulübü tarafından transfer olmasına izin verilmeyen golcü futbolcu, kulübüyle ters düşmüş ve kadro dışı bırakılmıştı.



Geçtiğimiz sezon Zürich formasıyla 36 maçta forma giyen Frey, bu karşılaşmalarda 16 gol atıp 6 da asist yapmıştı.





