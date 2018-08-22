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Aziz Behich için henüz anlaşma yok

Bursaspor’un Aziz Behich transferi için Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladığı yönünde çıkan haberler, yeşil-beyazlı idareciler tarafından doğrulanmadı. Tarafların görüşmeleri sürdürdükleri bildirildi.

Spor / 22 Ağustos 2018 Çarşamba 13:26
Aziz Behich için henüz anlaşma yok

Spor Toto Süper Lig’in ilk iki haftasında karşılaştığı Fenerbahçe ve Kayserispor müsabakalarından 1 puan çıkaran yeşil-beyazlılarda, transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu güçlendirmek adına özellikle forvet mevkisi için çalışmalarını hızlandıran yeşil-beyazlılarda, kadrodaki oyunculara da teklifler geliyor. Bir süre önce Nijerya Milli Takımı’nda da forma giyen defans oyuncusu William Troost-Ekong’u İtalya ekiplerinden Udinese’ye 3.3 milyon Euro’ya satan Bursaspor’da, Avustralya Milli Takım oyuncusu Aziz Behich için de Hollanda ekibi PSV’den teklif gelmişti.

Bursaspor yönetimi doğrulamadı

Bursaspor’un, sözleşmesi 2019 yılında sona erecek olan deneyimli oyuncu için Hollanda ekibi ile 4 milyon Euro’ya anlaştığı iddia edildi. Ancak yeşil-beyazlı idareciler tarafından bu bilgi doğrulanmazken, görüşmelerin de devam ettiği bildirildi.

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