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3. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in üçüncü haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Spor / 22 Ağustos 2018 Çarşamba 12:56
3. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’in üçüncü haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyon’unun internet sitesinden yapılan açıklamada; Fenerbahçe’nin, Göztepe deplasmanında oynayacağı mücadeleyi Cüneyt Çakır, Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesini Halis Özkahya, Galatasaray-Alanyaspor maçını ise Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig’in üçüncü haftasında düdük çalaşacak hakemler şu şekilde:

24 Ağustos Cuma

19.15 Çaykur Rizespor-BB Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu

25 Ağustos Cumartesi

19.15 Ankaragücü-Trabzonspor: Mete Kalkavan

21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

21.45 Kayserispor-Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

26 Ağustos Pazar

19.15 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Halis Özkahya

21.45 Atiker Konyaspor-Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

27 Ağustos Pazartesi

21.45 Başakşehir-Akhisarspor: Ali Palabıyık

21.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler,

MalatyasporYaşar KemalErzurumsporCüneyt ÇakırHalis Özkahya


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