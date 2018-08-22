Süper Lig’in üçüncü haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyon’unun internet sitesinden yapılan açıklamada; Fenerbahçe’nin, Göztepe deplasmanında oynayacağı mücadeleyi Cüneyt Çakır, Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesini Halis Özkahya, Galatasaray-Alanyaspor maçını ise Halil Umut Meler yönetecek.



Süper Lig’in üçüncü haftasında düdük çalaşacak hakemler şu şekilde:



24 Ağustos Cuma



19.15 Çaykur Rizespor-BB Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu



25 Ağustos Cumartesi



19.15 Ankaragücü-Trabzonspor: Mete Kalkavan



21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır



21.45 Kayserispor-Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy



26 Ağustos Pazar



19.15 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek



21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Halis Özkahya



21.45 Atiker Konyaspor-Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu



27 Ağustos Pazartesi



21.45 Başakşehir-Akhisarspor: Ali Palabıyık



21.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler,



