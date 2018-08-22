Spor Toto Süper Lig’in üçüncü haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Süper Lig’in üçüncü haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyon’unun internet sitesinden yapılan açıklamada; Fenerbahçe’nin, Göztepe deplasmanında oynayacağı mücadeleyi Cüneyt Çakır, Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesini Halis Özkahya, Galatasaray-Alanyaspor maçını ise Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig’in üçüncü haftasında düdük çalaşacak hakemler şu şekilde:
24 Ağustos Cuma
19.15 Çaykur Rizespor-BB Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu
25 Ağustos Cumartesi
19.15 Ankaragücü-Trabzonspor: Mete Kalkavan
21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
21.45 Kayserispor-Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
26 Ağustos Pazar
19.15 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Halis Özkahya
21.45 Atiker Konyaspor-Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
27 Ağustos Pazartesi
21.45 Başakşehir-Akhisarspor: Ali Palabıyık
21.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler,