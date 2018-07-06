TFF'den VAR açıklaması

TFF, Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonunda ve 1'inci Lig play-off maçlarında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağını açıkladı.



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 04.07.2018 tarih ve 90 sayılı toplantısında 2018-2019 Sezonu; Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu,1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig Statüsünü kabul etti.



Kabul edilen Statüler 6 Temmuz 2018 tarihinde TFF'nin resmi internet sitesi TFF.ORG'da yayınlanarak yürürlüğe girdi.



İŞTE TFF'NİN SİTESİNDE YER ALAN AÇIKLAMA



VİDEO YARDIMCI HAKEM



Süper Lig müsabakalarında, Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolüne uygun olarak çevrimiçi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacaktır.



MADDE 14 – YÜRÜRLÜK



Bu Statü, TFF Yönetim Kurulu'nun 04.07.2018 tarih ve 90 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve 06.07.2018 tarihinde TFF'nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.