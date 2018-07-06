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Neymarlı Brezilya Dünya kupasına veda etti! Belçika yarı finalde

2018 Dünya Kupası çeyrek finalinde turnuvanın iki favorisi Brezilya ile Belçika karşılaştı. Erken final olarak gösterilen maçta Belçika ilk yarıda bulduğu gollerle Sambacıları kupanın dışına itti ve yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu

Spor / 06 Temmuz 2018 Cuma 22:49
Neymarlı Brezilya Dünya kupasına veda etti! Belçika yarı finalde

2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Belçika, 13. dakikada Fernandinho'nun kendi kalesine attığı golle Brezilya karşısında 1-0 öne geçti.

31. dakikada Kevin de Bruyne muhteşem bir golle skoru 2-0'a getirdi.

Çeyrek final düellosunda Belçika, Brezilya karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

Sambacıların ikinci yarıda rakip kalede kurduğu baskı 76. dakikada sonuç verdi. Renato Augusto, Coutinho'nun asistini gole çevirdi. Bu gol Brezilya'yı umutlandırsa da kalan dakikalarda Belçika kalesini gole kapadı ve yarı finale yükselen taraf oldu.

DÜNYA KUPASI AVRUPA KITASINA GİDECEK!

Uruguay'ın ardından bir başka Güney Amerika takımı daha turnuvaya veda edince Dünya Kupası'nda 6 Avrupa takımı baş başa kaldı.

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