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Muslera Uruguay'ı yaktı! İlk yarı finalist...

2018 Rusya Dünya Kupası çeyrek final maçında Fransa, Uruguay'ı 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fernando Muslera ikinci golde büyük bir hata yaptı.

Spor / 06 Temmuz 2018 Cuma 19:34
Muslera Uruguay'ı yaktı! İlk yarı finalist...

Nizhny Novgorod'da oynanan maçta Fransa'nın gollerini 40. dakikada Raphael Varane ve 61. dakikada Antoine Griezmann kaydetti.

Uruguay'ın kalesini koruyan Galatasaraylı Fernando Muslera ilk golü duran topta kafa vuruşundan yerken ikinci golde büyük bir hata yaptı. Griezmann'ın ceza alanı dışından şutunda topu ellerinin arasından kaçıran Muslera meşin yuvarlağı kalesinden çıkarmak zorunda kaldı.

Yarı finale yükselen Fransa'nın rakibi Brezilya - Belçika maçının galibi olacak.

Stat: Nizhny Novgorod

Hakemler: Nestor Pitana, Hernan Maidana, Juan Pablo Belatti (Arjantin)

Uruguay: Muslera, Caceres, Godin, Gimenez, Laxalt, Nandez (Dk. 73 Urreta), Torreira, Bentacur (Dk. 59 Rodriguez), Vecino, Suarez, Stuani (Dk. 59 Gomez)

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kante, Mbappe (Dk. 88 Dembele), Griezmann (Dk. 90+3 Fekir), Tolisso (Dk. 80 N'Zonzi), Giroud

Goller: Dk. 40 Varane, Dk. 61 Griezmann (Fransa)

Sarı kartlar: Dk. 33 Hernandez, Dk. 69 Mbappe (Fransa), Dk. 38 Bentacur, Dk. 69 Rodriguez (Uruguay)

FransaBrezilyaBelçikaFernando MusleraYükselen


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