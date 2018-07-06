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Kırkpınar'da 101 hakem görev yapacak

Bu yıl 657.’si düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 23 ilden toplam 101 hakem görev yapacak. 101 hakemden 26’sı ise Türkiye Güreş Federasyonu tarafından kule hakemi olarak görevlendirildi.

Spor / 06 Temmuz 2018 Cuma 12:12
Kırkpınar'da 101 hakem görev yapacak

Bu sene 13-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Er Meydanı'nda görev yapacak olan hakemlerin listesi belli oldu. Güreşlerin yapılacağı 13-14 ve 15 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin 26 ilinden 101 hakem güreşlerde görev alacak. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından görevlendirilen hakemlerden 26'sı ise kule hakemi olarak Er Meydanı'nda görev yapacak.

Kule Hakemliğinde görevli hakemlerin isimleri şöyle:

“Mehmet Yılmaz, Tevfik Korkmaz, Sezgin Yüksel, Mükerrem Kıyı, Erol Yıldırım, Tufan Topuz, Baki Sudakap, Kenan Şimşek, Sadullah Tanrıkulu, Cevat Gündoğdu, Hüseyin Çetin, İnanç Güçlü, Gürcan Yiğiter, Salih Şahin, Kani Karadeniz, Mustafa Demirkıran, Davut Arslan, Mehmet Atmaca, Savaş Baş, Sait Temiz, Raşit Ataş, Nizamettin Akbaş, Bekir Seçim, Sebahattin Kangal, Nahil Kurt, Fikret Ersoy, Ziya Ünlü.”

KırkpınarMehmet AtmacaHüseyin ÇetinKenan ŞimşekSalih Şahin


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