Juventus Ronaldo ile anlaştı mı?

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile anlaştığı iddia edilen Juventus'un piyasa değeri yükseldi.



775 MİLYON DOLARDAN 914 MİLYON DOLARA FIRLADI



İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juventus'un piyasa değeri, Portekizli yıldızın transferini bitirdiği yönünde haberlerin çıkmasının ardından 775 milyon dolardan 914 milyon dolara yükseldi.



İSPANYOL BASINI VEDA ETTİ



Bu arada İspanyol basınından Mundo Deportivo bugünkü manşetine Cristiano Ronaldo'yu taşıyarak, Portekizli yıldıza veda etti.