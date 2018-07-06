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Buffon'un yeni takımı böyle açıklandı

Fransız ekibi, 40 yaşındaki İtalyan kaleciyle bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor / 06 Temmuz 2018 Cuma 20:36
Buffon'un yeni takımı böyle açıklandı
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Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), İtalyan kaleci Gianluigi Buffon'u renklerine bağladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 17 yıl formasını giydiği İtalyan temsilcisi Juventus'tan ayrılan 40 yaşındaki Buffon ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kariyerinde ilk kez yurt dışındaki bir takımda forma giyeceğini belirten Buffon, "PSG'nin hedeflerini biliyorum. Bütün enerjim, tecrübem ve kazanma arzumla yeni kulübüme yardımcı olmak için geliyorum." ifadelerini kullandı.

Juventus ile 656 maça çıkan Buffon, İtalya'da 9 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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