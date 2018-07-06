Beşiktaş'a İranlı golcü

Beşiktaş, Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyen İranlı golcü Karim Ansarifard'ın transferinde büyük mesafe kat etti.
Alvaro Negredo'dan umduğunu bulaman Beşiktaş yönetiminin İranlı golcü Karim Ansarifard'ın peşinde olduğu iddia edildi.
İran ve Yunan basınına yansıyan haberlere göre; Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis ile bir araya gelerek Ansarifard'ı istedi.
BEŞİKTAŞ 1 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI
Yapılan görüşmelerde Fikret Orman'ın büyük mesafe kat edildiği belirtilen haberde, Siyah-Beyazlılar'ın yıllık 400 bin euro kazanan 28 yaşındaki golcüye de 1 milyon euro teklif ettiği belirtildi. Olympiakos ile olan sözleşmesi 2020'de bitecek olan İranlı yıldız, geçen sezon 27 maçta 18 gol atarken, 6 da asist yaptı.