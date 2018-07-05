Ünal Karaman'dan oyuncularına yakın markaj

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Lyubyana şehrindeki Kranj kasabasında sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman işi sıkı tutuyor. Tecrübeli teknik adamın isteği, arzusu ve azmi takımada yansımış durumda. Çalışmalar sırasında oyuncularından gözünü ayırmayan tecrübeli teknik adam bir dizi uyarılarda bulunuyor. Yapılan çalışmaların veya hareketlerin istediği seviyede olmasına da dikkat eden Karaman, isteklerini yerine getiremeyenlere aynı çalışmayı bir kez daha yaptırıyor. Antrenman temposunun daha da artacağı önümüzdeki günlerde futbolcularda alışılmış antrenman teknikleri yerine günün şartlarına uygun modern çalışma metotlarıyla hırslı bir görüntü sergiliyorlar.



Karaman, yardımlaşmaya büyük önem veriyor



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın kampta önem verdiği konuların başında ise yardımlaşma geliyor. Antrenmanlarda olsun, saha dışında olsun, oyuncularıyla yakın temas kuran tecrübeli teknik adam takımıyla sık sık bir araya gelerek neler yapabilecekleri noktasında fikir alış-verişinde bulunuyor. Bireysel görüşmelere de büyük bir önem veren Karaman, takım içinde kuracakları iletişimin kendilerini büyük bir katkı sağlayacağına vurgu yapıyor.



Karaman: 'Her zaman yanınızdayım'



Oyuncularından antrenman yorgunluğundan korkmamalarını isteyen deneyimli teknik adam, herhangi bir sağlık sorunu veya benzeri bir şey yaşandığında bunun hemen paylaşılmasını istedi. 24 saat ulaşabilecekleri bir abileri olduğunu oyuncularına aktaran Karaman, 'Ben sizin her zaman yanınızdayım. Antrenman yorgunluğundan korkmayın. Sağlık sorunu veya başka bir sıkıntınız olduğunda 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Konuşarak, iletişim kurarak sıkıntılarımızı aşabiliriz. Aile gibi hareket edersek birlikte olmamız bir anlam ifade eder' dedi.



Teknik ekip gece yarılarına kadar çalışıyor



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın işi sadece antrenman sahasıyla kısıtlı değil. İdman temposunu oyuncuların durumlarına göre belirleyen deneyimli teknik adam önümüzdeki günlerde tempoyu arttıracak. Kampın 5 gününde Karaman ve teknik ekibi yapılan çalışmalarda futbolcuların analizlerini inceliyor ve bu analizler sonucunda hangi oyuncuya ne kadar yükleme yapılacağını ve ne seviyede olduklarını belirliyor. Antrenmanlar sonrası takımın kamp yaptığı otelde gece yarılarına kadar bu veriler üzerine çalışmalar yapan tecrübeli teknik adam bir taraftan da transferde yaşanan gelişmeleri takip ediyor.



Tek sorun yeni transferlerin ne zaman takıma katılacağı



Castillo'nun sakatlığı dışında yurt dışında iyi bir hazırlık dönemi başlangıcı geçiren ve futbolcularla iyi bir çalışma ortamı yakalayan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman'ın beklentisi ise yeni transferlerin takıma ne zaman katılacağı. Stoper bölgesinde eksikliği bulunan Karadeniz ekibi, bir çok oyuncu ile temas halinde olurken, menajerlerin tutumu nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşıyor. Bu konuda taviz vermeyen bordo-mavili yönetimin önümüzdeki günlerde transferde somut adımlar atması bekleniyor.