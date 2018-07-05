Trabzonspor, 6 oyuncuyla profesyonel sözleşme yaptı

Bordo-mavililerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:



'Altyapımızda yetişen altı oyuncumuz bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle kendilerini profesyonel yapan sözleşmelere imza attı. Asbaşkanımız Hayrettin Hacısalihoğlu ve Futbol Şube Sorumlumuz Haluk Şahin'in de yer aldığı törende Behlül Aydın üç, Kerem Baykuş, Serkan Asan, Safa Kınalı, Furkan Ödemiş ve Tayyip Ebrar Cumur da beşer yıllık sözleşme imzaladılar. Hacısalihoğlu ve Şahin, imzaların ardından futbolcularımızı tebrik ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.



Oyuncularımız imza töreni sonrası Genel Koordinatörümüz Özkan Sümer ve aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.'