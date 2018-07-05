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TFF'den radikal karar! Uzatmalarda dördüncü oyuncu değişikliği yapılabilecek!

Uygulama, uzatma devrelerinde yapılacak.

Spor / 05 Temmuz 2018 Perşembe 21:59
TFF'den radikal karar! Uzatmalarda dördüncü oyuncu değişikliği yapılabilecek!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, uzatmaya giden maçlarda 4. oyuncu değişikliği yapılabilmesine izin verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, statüleri gereği uzatma devrelerinin uygulanacağı müsabakalarda dördüncü oyuncu değişikliği yapılmasına izin verdiği belirtildi.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından 2018-2019 Futbol Oyun Kuralları Kitabı'na eklenen bir metinle, uzatma devrelerinde yapılacak dördüncü oyuncu değişikliğinin ulusal federasyonların iznine bırakıldığı vurgulanırken, "TFF Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen kararla birlikte, 2018-2019 sezonunda statüleri gereği uzatma devrelerinin uygulanacağı müsabakalarda uzatma devrelerinde takımlar ekstra bir oyuncu değişikliği yapma hakkı elde edecek." denildi.

Öte yandan, UEFA da bugün yaptığı açıklamayla, 4. oyuncu değişikliği kuralını 2018-2019 sezonu ile birlikte tüm organizasyonlarında uygulayacağını duyurmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu


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