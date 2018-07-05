Elemelerde seyirci rekoru

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Elemeleri’nde ilk tur tamamlanırken, üçüncü turda oynanan eleme maçları ilk iki turda olduğu gibi dünyanın her yerindeki taraftarlardan büyük ilgi gördü. Üçüncü tur maçları dolu salonlarda oynanırken, 30 maçta biletlerin tamamı satıldı.



Çin’in ev sahipliği yapacağı 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası’na katılacak takımların belirleneceği elemelerde Afrika, Amerika, Asya ve Avrupa kıtalarında üçüncü tur müsabakaları oynandı ve ilk tur tamamlandı. Taraftarlar, üçüncü turda salonları doldurarak milli takımlarına büyük destek gösterdiler.



TÜRK SEYİRCİLERDEN MİLLİLERE BÜYÜK DESTEK



Avrupa kıtası elemelerinde üçüncü turunda Ankara’da Ukrayna’yı 80-66, İsveç’i ise 77-52 mağlup eden A Milli Basketbol Takımı B Grubu’nda lider olarak ikinci tura yükselirken, Ankara Arena’nın tamamı iki maçta da doldu. Ankaralı taraftarlar maç boyunca millilere tezahüratlarla büyük destek vererek yalnız bırakmadı.



FIBA DÜNYA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ’NE DÖRT KITADAN DA BÜYÜK İLGİ VAR



2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Eleme maçları Afrika, Asya, Amerika ve Avrupa kıtalarında yoğun ilgi gördü. Bu kıtalarda yer alan ülkelerin taraftarları da takımlarını yalnız bırakmadı. Helsinki’de Finlandiya’nın İzlanda’yı 91-77 mağlup ettiği karşılaşmayı 12 binin üzerinde taraftar takip ederken, Avustralya’nın ev sahibi Filipinler’i 89-53 mağlup ettiği maçta salondaki taraftar sayısı 23 bini geçti. Amerika kıtasında ise oynanan maçlardan 9’unda biletlerin tamamı satılırken, bu kıtada maçları yerinde takip eden taraftar sayısı ikinci turda 57 binken, bu turda 71 bine yükseldi. Uzak Doğu’da da durum aynı oldu, maçların neredeyse tamamı dolu salonlarda oynanırken, Şubat ayındaki 65 binlik seyirci sayısı, ilk turun üçüncü ve son turunda 84 bine yükseldi. Afrika kıtasında ise iki maçta biletlerin tamamı tükenirken, diğer maçlarda tribünlerin neredeyse tamamı doluydu.



FIBA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ’NDE İKİNCİ TUR MAÇLARI EYLÜL’DE BAŞLIYOR



2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nin ilk turu geride kalırken, ilk turda mücadele eden 80 ülkeden 20’si elendi. Türkiye A Erkek Basketbol Milli Takımı, Avrupa Elemeleri’nde B Grubu’nda 10 puanla lider olarak ikinci tura yükseldi. Milli Takımımızın I Grubu’nda yer alacağı FIBA Dünya Kupası Elemeleri’nde İkinci Tur maçları Eylül 2018’de başlayacak ve Kasım ayı ile 2019 yılının Şubat ayında oynanacak maçlarla tamamlanacak. Milliler, I Grubu’nda ilk tur grubunu ilk 3 sırada tamamlayan İspanya, Karadağ ve Slovenya’nın yanı sıra Letonya ve Ukrayna ile eşleşirken, Türkiye bu grupta bir önceki turda karşılaştığı Letonya ve Ukrayna ile maç yapmayacak. İlk turdan alınan puanlar bu tura taşınırken, milli takım I Grubu’na İspanya’nın ardından ikinci sırada başlayacak. Türkiye gruptaki ilk maçını 14 Eylül’de Türkiye’de Karadağ ile oynayacak. Son Avrupa Şampiyonu Slovenya’yla 17 Eylül’de deplasmanda mücadele edecek Ay-yıldızlılar, 29 Kasım’da İspanya’yı konuk edecek. Karadağ deplasmanına 2 Aralık’ta çıkacak Türkiye, son maçlarını ise Şubat 2019’da oynayacak. Slovenya’yı 22 Şubat 2019’da ağırlayacak olan Türkiye, gruptaki son maçını 25 Şubat’ta deplasmanda İspanya’yla yapacak. Karşılaşmaların oynanacağı şehirler daha sonra belli olacak. Oynanacak maçlarının ardından gruplarını ilk üç sırada tamamlayan takımlar Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacak.



