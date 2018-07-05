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Cüneyt Çakır finale doğru

Dünya Kupası çeyrek final mücadelelerinde görevlendirilmeyen Cüneyt Çakır, final için en önemli isim olarak gösteriliyor.

Spor / 05 Temmuz 2018 Perşembe 14:50
Cüneyt Çakır finale doğru

Dünya Kupasında bizleri başarıyla temsil eden Cüneyt Çakır'ın adı çeyrek final hakemleri arasında yer almadı. Rusya'da 'Fas-İran' ve 'Nijerya-Arjantin' maçlarını yöneten, 'Nijerya-Arjantin' maçındaki VAR kullanımı büyük takdir toplayan Çakır'ın adı ciddi şekilde final için geçmeye başladı.

FIFA, Dünya Kupasında çeyrek final maçlarını yönetecek ve turnuvanın kalanında görev almayacak hakemleri açıkladı. Salvadorlu Aguilar, Fransız Turpin, Özbek Irmatov, Polonyalı Marciniak ve Alman Brych ülkesine döndü.



CÜNEYT ÇAKIR, 2 GRUP MAÇINI YÖNETTİ

Rusya'daki temsilcimiz Cüneyt Çakır, 2 grup maçında düdük çaldı. 'Fas-İran' ve 'Nijerya-Arjantin' maçlarını başarıyla yönetti. Hatta 'Nijerya-Arjantin' maçındaki VAR kullanımı Dünya basınında geniş yer buldu. Kendinden emin ve soğukkanlı kalarak otoritesini koruduğu şeklinde yorumlar yapılarak geçer not aldı.

Cüneyt ÇakırRusyaÇeyrek Final


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