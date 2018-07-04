Trabzonspor'da Burak Yılmaz sevinci

Bordo-mavili takım yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Castillo ile henüz kampa gelmeyen Esteban Alvarado katılmadı. Bordo-mavililer antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yaparken ikinci bölümde ise kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı.



Burak Yılmaz kızlarının adını taşıyan kramponlarını giydi



Almanya'da kasığındaki sorun nedeniyle ameliyat olan Burak Yılmaz da uzun bir aradan sonra ilk kez krampon giyerek kendisini denedi. Kızları Derin ve Nazlı'nın isimlerini taşıyan kramponları giyerek sağlık ekibinin kontrolünde çalışan golcü oyuncu, bir süre topla oynadı. Burak Yılmaz'ın sağlık durumunun oldukça iyi olduğu ve birkaç gün içerisinde tam olarak takımla çalışabilecek seviyeye geleceği belirtildi.



Kamptaki yönetici sayısı iki oldu



Trabzonspor yönetim kurulu da kamp çalışmalarını yakından takip ederek oluşabilecek sorunları orada çözmeye gayret ediyor. Bordo-mavili kafileyle birlikte Slovenya'ya gelen yönetici Lokman Sadıklar'dan sonra yönetim kurulu üyesi Özer Bayraktar da Slovenya kampına gelerek takımın çalışmalarını yakından takip etti.



Yusuf Yazıcı golf arabası sürdü



Trabzonspor kampında neşeli görüntüler de yaşanıyor. Bazı oyuncular ormanlık alandan kuş sesleri içinde antrenman sahasına gelirken, bazı oyuncular ise golf arabasının verdiği keyifle antrenman sahasına gelmeyi tercih ediyor. Bordo-mavili takımın genç oyuncusu Yusuf Yazıcı, otelden aldığı golf arabası ile Olcay Şahan ve Filip Novak'ı antrenman sahasına kadar taşıdı. Yusuf daha sonra golf arabası ile yine sahadan otele gitti.



Transfer çalışmaları sürüyor



Trabzonspor, stoper bölgesine acilen transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili takımın gündeminde olan Bakary Kone, bir Trabzonspor taraftarının sosyal medyadan, “Türkiye'ye ne zaman geleceksin?” şeklindeki sorusuna, “Çok yakın zamanda” diye cevap verdi. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu da Kone'nin gündemlerinde yer alan bir stoper olduğunu belirtti.



Bordo-mavili kulüple Malaga arasında oyuncunun bonservisi konusunda görüşmeler devam ediyor.



Trabzonspor'dan menajerlere taviz yok



Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor'da menajerlere taviz verilmiyor. Önceki dönemlerde menajerlerden canı yanan bordo-mavili kulüp, bu kez işi sıkı tutuyor. Birçok oyuncu ile görüşmeler yapan Karadeniz ekibi menajerlerin tutumu nedeniyle bazı transferlerden vazgeçti.