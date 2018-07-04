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Real Madrid Mbappe için harekete geçti

Real Madrid, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ronaldo'nun yerine PSG'nin genç yıldızı Mbappe'yi transfer edecek.

Spor / 04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:38
Real Madrid Mbappe için harekete geçti

Son 3 yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Real Madrid'de Zidane'ın ayrılmasından sonra bir başka ayrılık daha yaşanacak. İspanyol devi Ronaldo'yu Juventus'a satmaya hazırlanırken, Portekizlinin yerini ise Kylien Mbappe ile dolduracak.

RONALDO JUVE'YE MBAPPE REAL'E

Hem Ronaldo hem de Real cephesi artık ayrılığa sıcak bakıyor. İspanya'da yaşadğı vergi kaçırma davaları yüzünden sık sık ayrılmak istediğini dile getiren Ronaldo'nun Juventus'la anlaşmaya yakın olduğu ifade ediliyor.

Marca'da çıkan haberlere göre Juventus Real Madrid'e 100 milyon euro ödemeyi kabul ederker, Ronaldo'ya da 4 yıl için 120 milyon euro ödeyecek. Real Madrid ise yıldız ismin yerine 19 yaşındaki Fransız futbolcu Mbappe'yi kadrosuna katacak.
AS gazetesinde yer alan haberde, Mbappe için Real Madrid'le PSG'nin anlaştığı ifade edildi. UEFA tarafından yeninden soruşturma açılan PSG'nin bu teklifi kabul etmesindeki en büyük etkenin Finansal Fair Play kuralları olduğu aktarıldı.

272 MİLYON EUROYLA NEYMAR'I GEÇECEK

Öte yandan Fransa'nın saygın gazetecilerinden biri olan Baptiste Ripart, PSG ile Real Madrid arasındaki anlaşmanın detaylarını da açıkladı. Ripart'ın açıklamasına göre Real Madrid Mbappe için PSG'ye 4 taksit halinde toplamdan 272 milyon euro ödeyecek.

Mbappe, bu transferin resmiyete dökülmesi durumunda geçen yaz Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euroya transfer olarak dünyanın en pahalı oyuncusu olan Neymar'ı da tahtından indirecek.

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