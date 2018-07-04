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Joffrey Lauvergne Fenerbahçe Doğuş'ta

Fenerbahçe Doğuş, NBA’de San Antonio Spurs forması giyen Fransız pivot Joffrey Lauvergne ile 2019-2020 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı.

Spor / 04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:04
Joffrey Lauvergne Fenerbahçe Doğuş'ta

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 'Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa basketbolunun en önemli uzun oyuncularından biri olarak kabul edilen ve son olarak NBA'de San Antonio Spurs forması giyen Fransız pivot Joffrey Lauvergne ile 2019-2020 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, kadrosunu San Antonio Spurs'un başarılı pivotu Joffrey Lauvergne ile güçlendirdi. 2.11 boyunda olan ve 4-5 numaralı pozisyonlarda forma giyebilen başarılı oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edecek. Oyuncumuza Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, yarıştığı ‘her kulvarda' şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz' ifadelerine yer verildi.

Fransız pivot, NBA'de oynadığı San Antonio Spurs'ta 2017-2018 sezonunda 53 mücadelede süre alırken, 4.3 sayı ortalamasıyla takımına katkı sağladı.

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