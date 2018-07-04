Beyaz Gazete Ana Sayfa

Guti'den Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ta yardımcı teknik direktörlük görevi için adı listenin birinci sırasında yer alan Guti'den açıklama geldi: Evime dönüyorum.

Spor / 04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:31
Guti'den Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş eski futbolcusu Guti'yle yeniden anlaşıyor. İspanyol futbol adamı, Şenol Güneş'in yardımcısı olmak için İtanbul'a geliyor.

Haberi sosyal medya üzerinden veren Guti'nin paylaşımı şu şekilde:

Bugün Real Madrid'e, futbolcu ve antrenör olarak görev yaptığım bütün yıllar için teşekkür ediyorum. Birkaç gün içerisinde Beşiktaş'a, evime katılarak yardımcı antrenör olarak profesyonel kariyerime devam edeceğim. Beşiktaş'a, bana verdiği sevgi ve güven için minnettarım. Size büyük bir coşkuyla geri dönüyorum. Ailem ve ben İstanbul'daki bu macerayı dört gözle bekliyoruz.

2010-2011 sezonunun başında Real Madrid'den Beşiktaş'a transfer olan Guti Hernandez, bu sezonda Beşiktaş forması ile 37 maçta 11 gol ve 14 asist üreterek, siyah beyazlı taraftarların gönlünde taht kurmayı başarmıştı.


BeşiktaşReal MadridGuti


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar