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F.Bahçe açıkladı! 15.2 milyon euro ödendi

'Şu an itibarıyla kulübümüzün, hiçbir futbolcumuza vadesi geçmiş borcu bulunmamaktadır'.

Spor / 04 Temmuz 2018 Çarşamba 19:36
F.Bahçe açıkladı! 15.2 milyon euro ödendi

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının hiçbir oyuncusuna vadesi geçmiş borcu bulunmadığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bazı haberler nedeniyle bir açıklama yapma ihtiyacı doğduğu belirtilerek, 'Şu an itibarıyla kulübümüzün, hiçbir futbolcumuza vadesi geçmiş borcu bulunmamaktadır.' denildi.

Yeni yönetimin 3 Haziran'da göreve geldiği belirtilirken, şu görüşlere yer verildi:

'Yönetimimiz, göreve geldiği gün, kulübümüzün futbolcularımıza vadesi geçmiş 15,2 milyon avro (81 milyon 611 bin 964 lira) tutarında borcu bulunmaktaydı. Yaptığımız incelemeler sonucunda, bu borçların ağırlıklı olarak 2018 yılının mart ayından itibaren oluşmaya başladığı tespit edilmiştir. Yönetimimiz göreve başladıktan sonra, kulübümüzün futbolcularımıza olan vadesi geçmiş tüm borçları ödenmiştir.'

AvroFenerbahçe


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