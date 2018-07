Saint Petersburg'da oynanan maçta İsveç'in tek golünü 66. dakikada Emil Forsberg kaydetti.



İsveç'in çeyrek finaldeki rakibi Kolombiya - İngiltere eşleşmesinin galibi olacak.



Maçın son dakikasında İsveç'in kontratağında kazandığı penaltıyı hakem Damir Skomina, VAR'a başvurarak serbest vuruşa çevirdi. Pozisyonda İsviçreli Lang kırmızı kart gördü.