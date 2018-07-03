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İngiltere çeyrek finalde!

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunun son maçında Kolombiya ile İngiltere karşılaştı. Normal süresi 1-1 berabere biten mücadeleyi penaltılarda İngiltere 4-3 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Spor / 03 Temmuz 2018 Salı 23:48
İngiltere çeyrek finalde!

2018 Dünya Kupası son 16 turunda günün merakla beklenen maçında Kolombiya, İngiltere ile karşılaştı.

İngiltere, 57. dakikada Harry Kane'in attığı golle 1-0 öne geçerken Kolombiya'da Yerry Mina 90+3'te ağları havalandırdı ve normal süre 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Uzatmalarda gol çıkmaması üzerine seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışları neticesinde Dünya Kupası'nın son çeyrek finalisti İngiltere oldu.




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