İngiltere çeyrek finalde!

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunun son maçında Kolombiya ile İngiltere karşılaştı. Normal süresi 1-1 berabere biten mücadeleyi penaltılarda İngiltere 4-3 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
2018 Dünya Kupası son 16 turunda günün merakla beklenen maçında Kolombiya, İngiltere ile karşılaştı.
İngiltere, 57. dakikada Harry Kane'in attığı golle 1-0 öne geçerken Kolombiya'da Yerry Mina 90+3'te ağları havalandırdı ve normal süre 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Uzatmalarda gol çıkmaması üzerine seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışları neticesinde Dünya Kupası'nın son çeyrek finalisti İngiltere oldu.