İngiltere çeyrek finalde!

2018 Dünya Kupası son 16 turunda günün merakla beklenen maçında Kolombiya, İngiltere ile karşılaştı.



İngiltere, 57. dakikada Harry Kane'in attığı golle 1-0 öne geçerken Kolombiya'da Yerry Mina 90+3'te ağları havalandırdı ve normal süre 1-1'lik beraberlikle sona erdi.



Uzatmalarda gol çıkmaması üzerine seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışları neticesinde Dünya Kupası'nın son çeyrek finalisti İngiltere oldu.









